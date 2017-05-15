德国财长称欧元区有必要进行从富国到贫国的金融转移

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透柏林5月12日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对德国明镜周刊表示，他认同法国总统马克龙的观点，即欧元区内有必要进行从富国到穷国的金融转移。
马克龙曾承诺将推动加强欧洲一体化；他将在周一与德国总理默克尔会面。
被问及马克龙主张欧洲和欧元区需要一个“转移联盟”(transfer union)是否正确时，朔伊布勒告诉明镜周刊：“你不能在没有达到一定平衡的情况下，打造一个由实力不均的国家组成的共同体。”
“这反映在欧洲预算和纾困计划上，而且这也是欧洲存在纯粹的贡献国和受助国的原因。如果实力较强的成员国不为较弱的成员国作担保，那么这个联盟就无法存在下去，”他在将于周六刊登的采访中说道。
朔伊布勒表示，若成员国希望欧洲变得更强大，首先每一个成员国就需要自身强大起来；这当中不仅包括法国和意大利，还包括德国。
朔伊布勒还暗示，若欧盟执委会同意法国可能出现的预算赤字，他也不会反对：“设计预算规则是由欧盟执委会来决定的。”
他还称：“对于执委会有关法国等国的赤字应当如何判定的裁决，德国政府和我本人从未反对过。”(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。