德国财长称欧元区有必要进行从富国到贫国的金融转移

路透柏林5月12日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对德国明镜周刊表示，他认同法国总统马克龙的观点，即欧元区内有必要进行从富国到穷国的金融转移。

马克龙曾承诺将推动加强欧洲一体化；他将在周一与德国总理默克尔会面。

被问及马克龙主张欧洲和欧元区需要一个“转移联盟”(transfer union)是否正确时，朔伊布勒告诉明镜周刊：“你不能在没有达到一定平衡的情况下，打造一个由实力不均的国家组成的共同体。”

“这反映在欧洲预算和纾困计划上，而且这也是欧洲存在纯粹的贡献国和受助国的原因。如果实力较强的成员国不为较弱的成员国作担保，那么这个联盟就无法存在下去，”他在将于周六刊登的采访中说道。

朔伊布勒表示，若成员国希望欧洲变得更强大，首先每一个成员国就需要自身强大起来；这当中不仅包括法国和意大利，还包括德国。

朔伊布勒还暗示，若欧盟执委会同意法国可能出现的预算赤字，他也不会反对：“设计预算规则是由欧盟执委会来决定的。”

他还称：“对于执委会有关法国等国的赤字应当如何判定的裁决，德国政府和我本人从未反对过。”(完)