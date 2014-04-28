德国政府更希望看到西门子和阿尔斯通联手--政府人士

IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透柏林4月28日 -一位在柏林的政府消息人士周一对路透表示，相较于阿尔斯通(ALSO.PA)被美国通用电气(GE.N)收购，德国政府更愿意看到西门子(SIEGn.DE)收购阿尔斯通。
另外，德国经济部表示，西门子与阿尔斯通联手对于德法两国来说都是一个极佳的契机，德国经济部长SigmarGabriel正在联络所有的各方，虽然并购是由公司决定的事情。
法国费加罗报网站周日一篇报导称，西门子提议用一半火车制造业务加现金来交换阿尔斯通的动力涡轮机业务。
法国政府希望找到通用电气收购计划以外的选项。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透华盛顿4月19日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书称，2月中到3月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，但通胀压力仍受控。企业吸引和留住人才的难度加大。