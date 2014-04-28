德国政府更希望看到西门子和阿尔斯通联手--政府人士

路透柏林4月28日 -一位在柏林的政府消息人士周一对路透表示，相较于阿尔斯通(ALSO.PA)被美国通用电气(GE.N)收购，德国政府更愿意看到西门子(SIEGn.DE)收购阿尔斯通。

另外，德国经济部表示，西门子与阿尔斯通联手对于德法两国来说都是一个极佳的契机，德国经济部长SigmarGabriel正在联络所有的各方，虽然并购是由公司决定的事情。

法国费加罗报网站周日一篇报导称，西门子提议用一半火车制造业务加现金来交换阿尔斯通的动力涡轮机业务。

法国政府希望找到通用电气收购计划以外的选项。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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