德国考虑对中国光伏企业实施反倾销

路透柏林7月20日电---德国环境部考虑针对中国光伏企业启动反倾销程序，称中国给予这些企业以金融支持。价格战导致很多德国光伏企业陷入艰难求生状态。

德国环境部部长Peter Altmaier周四晚间对德国ZDF电台称，必须公平地参与全球市场竞争，反倾销程序或是确保公平的途径之一。

Altmaier近期还曾表示，提高进口关税也是防止倾销的一种方式。

德国环境部周五并就此事作进一步置评。

德国光伏企业眼下正在勉力消化国家补贴锐减和市场竞争加剧的冲击。

SolarworldSWVG.DE首席执行官Frank Asbeck称，中国企业亏损，但是享有来自政府的金融支持；德国企业已经在本国环境部支持下向欧盟提出了诉讼请求。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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