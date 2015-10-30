焦点：德国与西班牙通胀数据疲弱 令欧洲央行放松政策压力仍在

路透法兰克福10月29日 - 周四公布的数据显示，本月德国消费物价基本持平，而西班牙消费物价继续下滑，所以欧洲央行进一步放松货币政策以推升欧元区通胀率的压力依然存在。

德国10月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.2%，前月为下滑，而西班牙10月HICP较上年同期下降0.9%，降幅低于9月。两国数据较前月表现的改善，均归功于能源价格跌幅收窄。

这些都不太可能缓和欧洲央行对于长期通胀前景黯淡的担忧，也不会改变该央行在12月会议上推出新刺激措施的机率。

欧元区通胀数据定于周五公布，路透调查的分析师在周四数据发布前预计，欧元区10月消费物价仍为持平。

“德国与西班牙汽油价格下滑幅度皆小于我们的预估，”巴克莱分析师Fabio Fois表示。

“明天将公布的欧元区通胀率可能为0.1%，而非大家上周预期的零，但数字还是很低。”

他也表示，欧洲央行很可能在12月扩大资产购买计划，如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月没有升息，且欧元兑美元上涨的话，该行也可能在2016年第一季进一步调降存款利率。

美联储周三维持利率不变，但明确提及下次会议，将12月升息提上日程。

欧洲央行总裁德拉吉上周表示，央行正在思考新刺激举措，并将在12月得到最新通胀预估时做出决定。

虽然欧洲央行推出每月600亿欧元的资产购买计划，但9月欧元区消费者物价指数(CPI)仍下滑0.1%。上周公布的欧洲央行调查显示，2017年以前，通胀率都料将低于央行近2%的目标水准。

凯投宏观(Capital Economics)分析师Jennifer McKeown称，尽管能源价格未来可能将推高通胀，但欧元区最大经济体--德国薪资增长温和，及消费者通胀预期疲弱都表明，核心通胀不太可能突然蹿升。

“因此，我们仍预计中期内德国通胀依然非常温和，这表明对德国经济刺激过度的担忧，应该不会阻止欧洲央行在12月或之后祭出更多政策支持措施。”(完)