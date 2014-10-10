德国股市跌至一年低位 FTSEurofirst 300指数下滑

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦10月10日 - 欧洲股市周五大跌，且自2008年金融危机以来欧洲股市表现最好之一的德国股市挫跌至一年低位，因对德国和全球经济的忧虑加剧。
德国DAX指数.GDAXI大幅收低2.4%，报8,788.81点，为去年10月来最低水平，该指数在6月时创下纪录高位10,050.98点。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下挫1.6%，报1,292.98点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E回落1.7%，报2,991.50点。
欧股近期被抛售，促使美国投资者降低在欧洲市场的敞口。汤森路透Lipper提供的数据显示，在截至10月8日的七日，欧洲股市流出的资金为两个月来最多。
Lipper访问了包括上市交易基金(ETF)在内的109家投资欧洲股市的基金，调查显示净流出资金为3.29亿美元，周度流出资金为8月中来最大。
德国DAX指数本周重创，因德国经济数据疲弱，包括周四德国联邦统计局数据显示该国8月出口降幅为2009年1月来最大。
交易商表示，国际货币基金组织(IMF)本周下调全球经济增长预估，且担心埃博拉病毒对经济的影响，也令股市受压。有关埃博拉疫情的消息已打压旅游股表现。
许多基金经理表示，德国经济数据疲弱可能对欧洲央行采取量化宽松政策(QE)施加压力，QE出台将可能提振股市。
英国富时100指数.FTSE下跌1.43%，报6,339.97点；法国CAC 40指数.FCHI收挫1.64%，报4,073.71点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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