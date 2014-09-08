德国DAX指数一枝独秀收高 其他欧洲股市下跌

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦9月8日 - 德国股市DAX指数.GDAXI是周一欧洲股市中唯一收高的股指，因乌克兰停火的不确定性和苏格兰独立公投前景未明朗，使投资者态度谨慎。
德国DAX指数收高0.11%，报9,758.03点，较6月底触及10,050.98点的纪录高位仍低约3%。
德国DAX指数跑赢其他欧洲股指，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌0.24%，报3,267.54点；法国CAC指数.FCHI回落0.26%，报4,474.93点；英国富时100指数.FTSE下滑0.3%，报6,834.77点，受苏格兰公投的不确定拖累。
交易商表示，周一数据显示德国7月贸易顺差为创纪录的222亿欧元(287.2亿美元)，支持德国股市表现。该数据暗示德国在第二季经济意外萎缩后，第三季经济可能反弹。
JNF Capital投资经理Ed Smyth表示，德国DAX指数未来两个月可能回到一万点大关之上的纪录高位。
其他市场人士较为谨慎。他们表示，乌克兰冲突和欧盟对俄罗斯实施的制裁将可能影响德国企业的表现。
“我‘作空’德国DAX指数，我认为德股将回落。”Central Markets
Investment Management交易部主管Darren Courtney-Cook说。
一项星期日泰晤士报进行的YouGov民调显示，赞同苏格兰独立的受访者占51%，反对独立的受访者占49%，拥独阵营首次领先。
以苏格兰市场为主的金融股是表现最差的欧洲股票之一。苏格兰独立公投将在9月18日进行。
高盛的股票策略师对欧洲股市维持正面观点。欧洲股市上周攀升，此前欧洲央行意外调降指标再融资利率和其他举措，以支撑欧元区经济。
高盛的股票策略师预计，欧洲股市未来几个月将进一步上涨，且将其对欧洲股市的三个月评级从“中性”上调至“加码”。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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