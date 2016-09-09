德国计划迅速实施减税计划--财政部发言人

朔伊布勒周二向议会表示，虽然用于移民的支出增加，但德国有财政空间，可在2017年9月的联邦大选后减税约150亿欧元。他还说，计划从2017年1月1日起减轻因课税级距攀升导致的赋税负担，减税幅度约20亿欧元。