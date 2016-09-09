德国计划迅速实施减税计划--财政部发言人

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透柏林9月9日 - 德国财政部发言人周五表示，德国政府寻求迅速实施财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)之前宣布的减税计划。
朔伊布勒周二向议会表示，虽然用于移民的支出增加，但德国有财政空间，可在2017年9月的联邦大选后减税约150亿欧元。他还说，计划从2017年1月1日起减轻因课税级距攀升导致的赋税负担，减税幅度约20亿欧元。
“我们目前正处于迅速实施财长在周二预算发言中宣布的减税进程中，”该发言人说，目标是使民众从明年开始从减税中受益。
她表示无法提供具体时间表的细节。
德国画报周五报导，朔伊布勒希望尽快推进减税计划，总理默克尔的中右翼执政联盟下周可能会考虑第一轮减税。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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