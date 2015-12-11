德情报官员称德国参与打击“伊斯兰国”并未加大德国恐袭威胁

德国负责国内安全情报的联邦宪法保卫局局长马森称，德国存在遭恐怖袭击的威胁，但这种威胁并未因德国参与打击叙利亚境内“伊斯兰国”的军事行动而加大。马森告诉德国MDR广播公司，“伊斯兰国”与“基地”组织已盯上德国多年，并称他与内政部长德迈齐埃已多次警告称德国随时可能遭遇恐怖袭击。路透