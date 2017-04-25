专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利

油市小涨 因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
在美国、德国和西班牙进行试点之后，蒂森克虏伯准备今年在另外六个国家推出互联网电梯，力争到2017年中至少将10万部电梯与互联网连接起来。
将电梯连上互联网，使得电梯维护公司在故障出现或即将出现时远程查看，从而使这些公司节省花在修理上的资金和时间。
各类制造商都在竞相将各自的产品与互联网连接起来。预测性维修是较早采用的领域之一。
“仅1月在美国，在客户告诉我们电梯出故障前我们就修好了1,000部电梯，”Schierenbeck在汉诺威工业博览会上接受路透专访时说。(完)
(编译 汪红英；审校 张涛)
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