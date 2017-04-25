专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利

路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。

在美国、德国和西班牙进行试点之后，蒂森克虏伯准备今年在另外六个国家推出互联网电梯，力争到2017年中至少将10万部电梯与互联网连接起来。

将电梯连上互联网，使得电梯维护公司在故障出现或即将出现时远程查看，从而使这些公司节省花在修理上的资金和时间。

各类制造商都在竞相将各自的产品与互联网连接起来。预测性维修是较早采用的领域之一。

“仅1月在美国，在客户告诉我们电梯出故障前我们就修好了1,000部电梯，”Schierenbeck在汉诺威工业博览会上接受路透专访时说。(完)