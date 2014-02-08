一名德国游客在委内瑞拉遭劫杀

路透加拉加斯2月7日 - 委内瑞拉当局称，76岁的德国游客Goldhahm Hors Kurt周五在玛格丽特岛被一名枪手击毙。这起事件凸显当地犯罪行为猖獗。

公共检察官办公室在声明中称，Kurt死于一处购物中心外。

委内瑞拉是全球谋杀率最高的国家之一，暴力活动是该国发展旅游业的巨大障碍。

委内瑞拉媒体称，Kurt乘坐大型游轮抵达委内瑞拉，在遭到有预谋的抢劫活动时受枪击毙命。

“我们对德国游客的死感到非常抱歉。安全部队正在缉拿凶手。”旅游部长Andres Izarra在Twitter上写道。他表示，另有一名外国游客在事件中受伤。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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