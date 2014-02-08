一名德国游客在委内瑞拉遭劫杀

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透加拉加斯2月7日 - 委内瑞拉当局称，76岁的德国游客Goldhahm Hors Kurt周五在玛格丽特岛被一名枪手击毙。这起事件凸显当地犯罪行为猖獗。
公共检察官办公室在声明中称，Kurt死于一处购物中心外。
委内瑞拉是全球谋杀率最高的国家之一，暴力活动是该国发展旅游业的巨大障碍。
委内瑞拉媒体称，Kurt乘坐大型游轮抵达委内瑞拉，在遭到有预谋的抢劫活动时受枪击毙命。
“我们对德国游客的死感到非常抱歉。安全部队正在缉拿凶手。”旅游部长Andres Izarra在Twitter上写道。他表示，另有一名外国游客在事件中受伤。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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