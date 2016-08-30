独家：德国外贸协会大幅调降今年德出口增长预估 受英国退欧冲击

路透柏林8月29日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周一表示，大幅调降对2016年出口增长的预估，预测之后的海外销售将迟滞，因英国退欧延后出现的影响为国内带来冲击。

伯尔纳表示，全球对德国商品的需求明显放缓，因为包括英国决定退欧在内的多项因素导致不确定性升高，且令投资决策变得复杂。

“(英国退欧)的后果将令我们在不远的未来大受冲击，”他在路透专访中表示。

出口尚未感受到这样的冲击，该组织4月预估今年出口将增长4.5%。

“我(现在)认为今年合理的增幅仅介于1.8-2.0%之间，”他表示。

德国2015年出口增长6.5%，但伯尔纳表示2016年之后的前景黯淡。出口一向是德国经济的主要驱动力。

“出口料将迟滞，若悲观来看，最早可能在2017年就出现，”他表示，“我们即将触顶。”

德国下周将公布7月贸易数据，或将成为英国6月公投脱欧带来影响的首个明确证据。

德国今年前六个月对英国出口额与上年同期相比停滞不前，约为448亿欧元(501亿美元)。英国是德国第三大出口市场。

**其他方面亦充满变数**

伯尔纳表示，将视线放远，德国的外贸前景也将因为有关美国总统选举、欧洲民族主义运动兴起、以及土耳其7月15日未遂政变和叙利亚内战等其他危机的不确定性而蒙阴。

德国上半年对美国和法国这两大市场的出口分别下滑4%和2%，降至53.4亿欧元和52.1亿欧元。

来自新兴市场的需求低迷，对中国的出口仅微增1%，对巴西出口则骤降近20%。

来自其他欧盟国家的强劲需求曾推动德国2015年出口增长，并且总体来说，净出口为GDP增幅1.7%贡献了0.2个百分点。

德国政府和央行预测，今年经济增长率将于去年持平，得益于内需大增，而且已经不指望净出口会有很大贡献。(完)