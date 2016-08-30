独家：德国外贸协会大幅调降今年德出口增长预估 受英国退欧冲击

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透柏林8月29日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周一表示，大幅调降对2016年出口增长的预估，预测之后的海外销售将迟滞，因英国退欧延后出现的影响为国内带来冲击。
伯尔纳表示，全球对德国商品的需求明显放缓，因为包括英国决定退欧在内的多项因素导致不确定性升高，且令投资决策变得复杂。
“(英国退欧)的后果将令我们在不远的未来大受冲击，”他在路透专访中表示。
出口尚未感受到这样的冲击，该组织4月预估今年出口将增长4.5%。
“我(现在)认为今年合理的增幅仅介于1.8-2.0%之间，”他表示。
德国2015年出口增长6.5%，但伯尔纳表示2016年之后的前景黯淡。出口一向是德国经济的主要驱动力。
“出口料将迟滞，若悲观来看，最早可能在2017年就出现，”他表示，“我们即将触顶。”
德国下周将公布7月贸易数据，或将成为英国6月公投脱欧带来影响的首个明确证据。
德国今年前六个月对英国出口额与上年同期相比停滞不前，约为448亿欧元(501亿美元)。英国是德国第三大出口市场。
**其他方面亦充满变数**
伯尔纳表示，将视线放远，德国的外贸前景也将因为有关美国总统选举、欧洲民族主义运动兴起、以及土耳其7月15日未遂政变和叙利亚内战等其他危机的不确定性而蒙阴。
德国上半年对美国和法国这两大市场的出口分别下滑4%和2%，降至53.4亿欧元和52.1亿欧元。
来自新兴市场的需求低迷，对中国的出口仅微增1%，对巴西出口则骤降近20%。
来自其他欧盟国家的强劲需求曾推动德国2015年出口增长，并且总体来说，净出口为GDP增幅1.7%贡献了0.2个百分点。
德国政府和央行预测，今年经济增长率将于去年持平，得益于内需大增，而且已经不指望净出口会有很大贡献。(完)
(编译 陈宗琪/徐文焰；审校 许娜/张荻)
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路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。
路透东京1月16日 - 日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。 此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。 日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。 “日本经济延续温和反弹势头，未来可望温和扩张，”日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区支行经理季度会议上表示。 这是日本央行七个季度以来首次上调对这么多地区的评估，表明央行对经济复苏正在获得动能更有信心。 日本央行在报告中称，“海外经济继续温和增长，”而收入增加正在帮助刺激支出。 日本央行在地区分行总裁会议上发布的上述报告，将成为央行政策委员会在1月30-31日政策会议上考虑的因素之一。 很多分析师预计，由于经济前景好转，日本央行未来几个月将不会扩大刺激措施。 日本经济增长一直低迷，但随着