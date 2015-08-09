2015年德国贸易顺差将创记录新高--明镜周刊

路透柏林8月8日 - 德国明镜周刊周六报道指出，德国2015年贸易顺差料将升至记录新高，因进口石油天然气价格下滑。

报道引述德国财政部内部文件指出，财政部估计2015年贸易顺差相当于国内生产总值(GDP)比例将为8.1%，去年则为7.6%。

文件指出，光是进口石油及天然气成本降低，就提振贸易顺差约1.2%。若油气价格没有下跌，贸易顺差与去年相较将下滑。

德国正面临降低贸易顺差的国际压力，评论人士称其贸易顺差是造成全球经济失衡的因素之一。

上月公布的一份报告中，国际货币基金组织(IMF)称柏林当局应该把重点放在中期成长，并降低外部失衡。

欧盟执委会认为贸易顺差相当于经济产出比率一再超过6%，将不利于经济稳定，因此已经呼吁德国扩大投资以刺激进口。

周五公布数据显示，尽管德国6月出口下滑，但出口及进口净差额显示，贸易顺差扩大至创记录的240亿欧元。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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