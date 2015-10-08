德国8月出口降幅创全球金融危机以来最大

路透柏林10月8日 - 德国8月出口创下2009年初全球金融危机高峰以来最大跌幅，进口亦大跌，这是德国经济第三季动能减弱的最新迹象。

德国联邦统计局公布的数据显示，8月经季节调整出口较前月下降5.2%至977亿欧元，创2009年1月以来最大降幅。

进口下降3.1%至782亿欧元，创下2012年11月以来最大单月降幅。贸易顺差缩窄至196亿欧元。

分析师表示，今年8月有许多假日，似乎影响了上述数据。

但继8月工业订单与产出亦急剧下降之后，贸易数据也显示出海外需求减退开始拖累德国经济，尤其是中国和其他新兴市场的需求。

“这是一次大跌，是不常见的大跌，”北欧联合银行(Nordea)首席欧洲分析师Holger Sandte称，“中国、巴西、俄罗斯及其他市场的疲弱态势正在产生影响。”

路透调查的分析师此前预计的进出口降幅更小，预估皆下降1.2%，贸易顺差为225亿欧元。

德国经济在2014年第二季温和萎缩后，已连续四个季度成长，今年第二季扩张0.4%。

但是成长前景阴云密布。

在新兴市场放缓之外，德国最大汽车生产商大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)的柴油排放丑闻，有可能损及德国最大出口业--汽车业，并令“德国制造”形象蒙尘。

德国汽车业约创造了五分之一的就业岗位，据德意志银行数据，去年在德国1.1万亿欧元(1.25万亿美元)的出口商品中，汽车占17.9%，而且自那以来汽车出口增幅高于均值。(完)