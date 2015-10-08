默克尔称仍反对土耳其加入欧盟

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林10月8日 - 德国总理默克尔周三称，需要土耳其帮助阻止难民涌入欧洲，但这不会改变她认为土耳其不应当成为欧盟成员国的立场。

“我一直反对（土耳其）加入欧盟，埃尔多安总统知道这一点，我仍坚持这点，”默克尔在德国ARD电视台一档谈话节目中称。

默克尔在2005年担任德国总理前就公开反对土耳其加入欧盟，她支持土耳其成为欧盟“优惠伙伴国”（privileged partnership）而非成员国。

近年来，默克尔避免使用“优惠伙伴国”一词，也不再过于公开地阐述其反对立场，而是认为土耳其和欧盟应当推进相关谈判，但不能有预先确定的结果。

随着土耳其加入欧盟的兴趣减弱，加上欧洲官员对埃尔多安愈加独裁的政策日益不满，土耳其寻求加入欧盟的努力在近几年陷入停滞。

如今，欧洲再次接触土耳其，希望该国能伸出援手阻止叙利亚及中东其他战乱国家的难民涌入欧洲。

埃尔多安周一访问布鲁塞尔，后者提出了相关行动计划草案。根据该草案，欧洲将为在土耳其的叙利亚和伊拉克难民提供更多资助。