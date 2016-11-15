德国财政部称伦敦有越来越多的银行有意迁往法兰克福

路透法兰克福11月14日 - 德国财政部表示，接到越来越多金融机构的申请，这些机构在英国决定脱离欧盟之后，考虑迁往德国。

已拥有德意志银行DBKG.DE和德国商业银行(CBKG.DE)的德国金融中心--法兰克福，正在努力吸引来自英国的金融机构，与巴黎等其他欧洲城市展开竞争。

“法兰克福让人二见钟情，但魅力更为持久，”财政部高级官员Thomas Steffen周一在一次银行业会议上称。

“不得不说，财政部接到越来越多的申请。我们对这类讨论的态度非常非常开放，”他称。

他表示，预计一些决定将在2017年初做出。

法兰克福急欲吸引欧洲银行业管理局(EBA)前来，该机构监管整个欧盟的银行业规范，并已表示在英国决定退欧后必须搬离伦敦。

Steffen表示，考虑到法兰克福已经是欧洲央行、其银行监管机构SSM和保险监管机构EIOPA的所在地，EBA在这里将会得心应手。

法兰克福所在的德国黑森州财长Thomas Schaefer表示，该州的总理目前在纽约与银行高管会面，力争这些高管对法兰克福的青睐。

消息人士曾对路透表示，高盛正考虑将部分资产和业务从伦敦迁至法兰克福，该行力争能够在英国脱离欧盟时，确保获得欧盟市场准入。[nL4S1DB1DK]

毕马威会计师事务所(KPMG)在9月的调查显示，公投退欧之后，英国各行业营收介于1-10亿英镑(1.25-12.5亿美元)的企业中，每四家有三家考虑将业务搬往欧陆。(完)