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时事要闻 | 2017年 6月 16日 星期五 18:43 BJT

德国预计英国退欧谈判将按计划启动

路透柏林6月16日 - 德国政府发言周五表示，预计英国和欧盟将在周一按计划启动退欧谈判。

“我们只能代表我们这边说话。我们已经准备好了，我们将作为欧盟27国到那里谈判，”政府发言人Steffen Seibert表示。(完)

(编译 王颖；审校 王洋)
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