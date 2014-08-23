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时事要闻 | 2014年 8月 23日 星期六 11:20 BJT

普京与默克尔通话 讨论采取联合行动促成乌克兰停火

路透莫斯科8月22日 - 俄罗斯克里姆林宫周五称，俄罗斯总统普京与德国总理默克尔通话，讨论两国可能采取联合行动，以帮助实现乌克兰停火。

克里姆林宫在一份声明中称，两位领导人“讨论了俄德两国可能采取的部分行动，以帮助快速结束乌克兰冲突，并开始国际对话。”

克里姆林宫的声明称，普京还告诉默克尔，俄罗斯已决定向乌克兰派遣人道主义救援车队，因该国不能再坐等乌克兰的批准。他还对乌克兰东部的暴力冲突升级表示关切。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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