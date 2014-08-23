普京与默克尔通话 讨论采取联合行动促成乌克兰停火

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透莫斯科8月22日 - 俄罗斯克里姆林宫周五称，俄罗斯总统普京与德国总理默克尔通话，讨论两国可能采取联合行动，以帮助实现乌克兰停火。
克里姆林宫在一份声明中称，两位领导人“讨论了俄德两国可能采取的部分行动，以帮助快速结束乌克兰冲突，并开始国际对话。”
克里姆林宫的声明称，普京还告诉默克尔，俄罗斯已决定向乌克兰派遣人道主义救援车队，因该国不能再坐等乌克兰的批准。他还对乌克兰东部的暴力冲突升级表示关切。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。