普京与默克尔通话 讨论采取联合行动促成乌克兰停火

克里姆林宫在一份声明中称，两位领导人“讨论了俄德两国可能采取的部分行动，以帮助快速结束乌克兰冲突，并开始国际对话。”

克里姆林宫的声明称，普京还告诉默克尔，俄罗斯已决定向乌克兰派遣人道主义救援车队，因该国不能再坐等乌克兰的批准。他还对乌克兰东部的暴力冲突升级表示关切。(完)