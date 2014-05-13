综述：乌克兰政府军遇袭七人丧生 俄罗斯针对美国制裁展开报复

* 乌克兰反政府武装袭击东部城镇附近的政府军装甲车队

* 俄罗斯针对美国制裁，在高科技出口方面展开报复行动

* 莫斯科报复目标主要在空间站项目、火箭发动机和GPS坐标方面

路透基辅/莫斯科5月13日 -乌克兰政府军周二遭到亲俄分离主义分子的伏击，有七人被打死，为政府派兵镇压东部叛乱以来单次冲突中死亡人数最多的一次。

随着叛乱活动愈演愈烈，且俄罗斯吞并克里米亚，东西方关系受到严重影响，莫斯科也通过打击航天项目对美国的制裁展开报复，包括拒绝延长国际空间站的使用寿命。空间站项目曾是冷战结束后东西方合作的典范。

在基辅，乌克兰国防部和国家安全局表示，乌军装甲车队在克拉马托尔斯克附近遭到伏击，造成七人死亡，另有七人受伤。克拉马托尔斯克是东部俄语为主地区的几个冲突热点区域之一。

乌国防部网站声明称，在距克拉马托尔斯克20公里(12英里)的一个小村庄附近，约30名反政府武装分子埋伏在河岸灌木丛中，用榴弹发射器等自动武器攻击政府军。

“这场战斗持续时间较长，共计造成六名政府军士兵死亡。另外八名士兵受伤，其中一名伤势严重，”声明称。国家安全局(SBU)稍后表示，这名伤势严重的士兵在被送往医院的途中死亡。

反叛势力领导人周日在乌克兰东部两个地区举行公投，并宣称公投结果以压倒性优势支持自治。乌克兰政府和欧美均谴责投票非法，而反叛人士周一则呼吁这两个地区加入俄罗斯。俄罗斯方面没有表示赞同合并。

在克拉马托尔斯克伏击事件发生前，乌克兰国防部长Mykhailo Koval称，共有九名军人在“反恐”行动中丧生。该行动主要针对斯拉维扬斯克(Slaviansk)和马里乌波尔(Mariupol)两个城镇的反叛力量。

Koval表示，丧生的军人中包括五名机务人员。他们乘坐的直升飞机被分离分子击落。

反叛势力方也有伤亡。许多分离分子希望效仿克里米亚，后者先是投票赞成与俄罗斯合并，随后在3月正式加入俄罗斯。

美国方面称，俄罗斯是反叛势力的幕后支持者；克里姆林宫却指责美国帮助抗议者在2月推翻了亲俄的乌克兰前总统亚努科维奇。

**俄罗斯展开报复**

美国与欧盟已针对有限的俄罗斯人、亲俄的乌克兰人和一些小公司实施制裁。美国政府还表示，不会给可能用于加强俄罗斯军事力量的高科技产品发放出口许可证。这是自1991年苏联解体以来，东西方之间爆发的最严重危机。

俄罗斯方面周二展开报复，国际空间站项目的长期前景因此蒙上疑云。该项目耗资1,000亿美元，有15个国家参与，原本旨在结束冷战时期的太空竞赛。

俄罗斯副总理Dmitry Rogozin表示，莫斯科将拒绝美国要求在2020年后继续使用轨道空间站的请求。俄罗斯还将禁止美国使用俄生产的火箭发动机发射军用卫星。

“继续与美国这样不可靠的合作伙伴开发高科技项目，我们非常担心，因为它把所有问题都政治化，”Rogozin在记者会上表示。

美国希望能使用空间站至少到2024年。但自美国的航天飞机计划结束以来，俄罗斯“联盟号”(Soyuz)宇宙飞船是通往国际空间站的唯一途径。

美国航空暨太空总署(NASA)正在与一些公司研发太空计程车，为了让美国在2017年恢复向国际空间站的运送能力。美国目前每向空间站运送一名宇航员，需向俄罗斯支付逾6,000万美元。

俄罗斯的回应举措还将影响到俄对美国NK-33和RD-180火箭发动机的供应。“我们准备交付这些发动机，但一个前提条件是，不能用这些发动机发射军用卫星，”Rogozin说。

RD-180发动机被用来推动联合发射联盟(ULA)生产的“阿特拉斯-5”(Atlas5)型火箭。ULA在美国军用卫星发射方面实际处于垄断地位。

ULA表示尚不知晓有任何条件限制，并希望通过协商解决出现的问题。ULA还补充称，联盟可以采用其它运载火箭，其发动机供应可以满足两年的需求。

Rogozin称，俄罗斯还将从6月开始在其领土范围内暂停GPS卫星导航系统地面站的运作，除非在9月之前达成协议，允许俄罗斯在美国开设对应其Glonass系统的地面站。

**美国称制裁正在生效**

自危机爆发以来，投资者已将大量资金撤离俄罗斯。美国助理国务卿努兰称，西方国家的制裁正在产生效果。

“卢布兑美元已经贬值约20%，俄罗斯债券的评级在近几个月几乎降至垃圾级别，国际货币基金组织(IMF)也宣称俄罗斯处于衰退边缘...所以说制裁措施正在起效，”她在访问爱沙尼亚期间的记者会上表示。

俄罗斯与欧美之间的僵局令双方商业往来受挫。约有十几名欧美大公司的执行长和董事长放弃参加普京在5月22-24日举行的经济会议。其中一家公司表示，作出该决定是出于对政治紧张形势的考虑，其他多数公司则不愿解释原因。

德国外长史坦迈尔在访问基辅时表示，希望政界人士与民间团体在本周末举行的“圆桌”会谈将有助于促使分离分子放下武器，并缓和本月稍晚乌克兰总统选举前的气氛。

德国总理默克尔在柏林称，会谈的代表性越广泛越好。然而她补充道，“显然，会谈只有表现出准备以非暴力方式实现目标的诚意，才会受到人们的欢迎。”(完)

(编译 郑茵/徐文焰/李爽；审校 白云)

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