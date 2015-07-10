美国国家安全局窃听德国高官多年--维基解密

路透柏林7月9日 - 维基解密称，美国国家安全局（NSA）窃听德国总理默克尔及其最亲密顾问的电话多年，并对德国前任总理的下属进行了秘密监视。

报告暗示，NSA对默克尔及其下属秘密监视持续的时间比之前了解的长得多，涉及范围也更大。维基解密指出，NSA对德国高官使用的125个电话号码进行了长期监听。

这可能导致德国与美国的关系再度紧张。

德国政府一名发言人周四称政府正在对最新报告进行调查，并重申此类事件令德美间的情报合作关系变得紧张。

美国则重申其立场，称只有为了“特殊及获得批准的国家安全目的”才会实施对外监控。

美国国务院发言人科比（John Kirby）在邮件中称：“这适用于普通公民和世界领导人。德国与美国在很多问题上都是亲密朋友和伙伴，我们期待维持和深化这种重要的关系。”

NSA前外包商雇员斯诺登的朋友称，斯诺登不是此次消息的提供者，暗示维基解密可能从美国情报部门内部另外一个泄密者那里获得的消息。

斯诺登的朋友曾表示，斯诺登没有将大量机密文件交给维基解密创始人阿桑奇，尽管阿桑奇协助安排斯诺登前往其目前的避难地莫斯科。

一些熟悉情况的美国官员表示，他们不知道还有其他泄密者，相信维基解密最新公布的材料肯定是通过某种渠道来源于斯诺登，即使不是由斯诺登直接交给阿桑奇。

维基解密公布了三段所谓的NSA拦截的默克尔通话，并公布了包括默克尔及其助手电话号码在内的数据，以及默克尔的办公室电话号码甚至传真机号码。

“与一些目标有关的人名显示，对德国高官的秘密监视活动早于默克尔，因为前总理施罗德（1998-2002年任总理）及其前任科尔的下属都包括在内，”维基解密在声明中称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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