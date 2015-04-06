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国际财经 | 2015年 4月 6日 星期一 09:32 BJT

美国法官批准政府与德国商业银行达成和解

路透华盛顿4月3日 - 一名美国联邦法官周五批准美国政府与德国商业银行(CBKG.DE)之间达成和解，后者因违反美国的制裁法和反洗钱法受到调查。

3月时德国商业银行与美国司法部达成延迟起诉协议以暂停刑事指控。

美国司法部还指控该行没有按照反洗钱法的要求，发现并上报与日本奥林巴斯公司(7733.T)会计丑闻调查相关的可疑行为。(完)

(编译 李春喜 审校 王丽鑫)

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