焦点：德国政府寻求与美方进行低调且周延的会谈 力图为德银解套

路透柏林10月5日 - 根据柏林的消息人士，德国政府寻求与美国当局进行低调且顾及彼此颜面的会谈，想帮助德意志银行(DBKGn.DE)因销售有毒抵押债券而遭罚案迅速达成和解。

目前为止，德国官员对这场僵局一直保持低调，并称本案要由德银和美国司法部解决。司法部对德银在金融危机前不当销售抵押贷款支持证券要求高达140亿美元和解金。

但要求匿名的德国政府官员告诉路透，他们希望能迅速达成协议，为德银争取时间重新站稳脚跟。

一位高级政府官员对路透说，德国与美方官员之间进行了“各种层级的接触”。

另外一位消息人士说，德国财政部长朔伊布勒本周赴华盛顿出席国际货币基金组织(IMF)年会，期间没有计划与美方司法部官员见面，但“你可以举行会谈。不一定得要部长出面才能谈。”

自从上月美国要求罚款140亿美元后，德意志银行就此陷入危机。德银力求降低罚款，如果遭到全额罚款，可能不得不向投资者筹资。

对默克尔而言，透过降低和解金的方式解决危机至关重要，因为她明年将面临联邦选举。对默克尔政府而言，解救一家因投机行为而陷入麻烦的银行，可能是政治毒药。同时官员们也意识到，无法容许这家德国银行业龙头倒闭。德意志银行约有10万名员工。

“大家都了解这家银行的重要性，”第三名政府官员表示。

柏林方面希望短期内就此案达成远低于140亿美元的和解，藉此纾解德银的压力。

第一名政府官员表示，德国最理想的长期解决方案，就是让德银与国内较小的同业德国商业银行 (CBKG.DE)合并，即使再过几年等到两家银行完成债务清理后才是更好的合并时机。

柏林方面之前一直拒绝对银行合并议题发表意见。该官员对德国银行业内部整并的评论，映证了其他接受路透访问的匿名政府人士的看法，不过无法确定他们是否代表内阁的官方政策。

“我们可不是奥地利，”这位官员说，“我们是欧盟最大的经济体，全球重要出口国之一。我们需要有一家业务遍及欧洲以至全球、而根基在德国的大型银行。”

这位官员补充说，德银与一家欧洲同业合并的设想总体上不错，但只能是由德国来控制合并后的银行。

**国内反对援救德银**

对默克尔来说，德银问题恐怕来得没有比现在更不合时宜了。她所在的德国基督教民主党(CDU)不断被极右翼的德国新选择党(AfD)夺走支持率，自己与巴伐利亚盟友们也因为移民政策问题而意见不合。

“援救德银不会受欢迎，”这位高层政府官员说，“世界上没有一个政府...想在选举前碰上要援救银行的事。而我也不相信这是有必要的。”

德国财政部已经否认正在拟定援救德银的计划。但政府消息人士称，关键在于恢复对该银行的信任。

这是需要时间的，而且德银的业务模式仍需要运转下去，如果能与美国司法部达成和解，将有助于缓解该银行的压力，为资产出售或者可能进行的再次增资争取时间。

德国经济部长、社会民主党籍的加布利尔周日指控德意志银行从事投机，这暗示默克尔的竞争对手将毫不迟疑地利用德意志银行取得政治加分。

“德国政府若决定协助德意志银行，将遭遇强烈反对，”柏林ESMT商学院院长Joerg Rocholl表示，他同时也是德国财政部经济顾问委员会的成员。

他补充称，“我预期反对党将好好地把握这个机会，在明年联邦选举前质疑政府的信誉。”

根据Emnid周六为Focus杂志所做调查，69%的受访者反对政府为德意志银行提供援助，24%受访者则表示赞成。默克尔所属的基督教民主党(CDU)国会议员则已表示，他们不希望见到政府出手援助该行。

“德意志银行的问题是自己惹来的，”CDU国会预算专家EckhardRehberg表示。“目前，我排除提供资金援助。”

让其中算计更为复杂化的是，新的欧盟自救规定旨在保护纳税人免于承担解救倒闭银行的成本。德国强力推动这些规定，在动用政府援助之前，银行的投资人及债权人必须先行承担其责任。(完)