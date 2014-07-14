焦点：食品安全之虞 料横亘欧盟-美国贸易协议

路透布鲁塞尔7月14日 - 德国总理默克尔的话，只希望“美国和欧盟达成自由贸易协议而别无他求”，还言犹在耳。

但令许多欧盟和华府官员们失望的是，德国现在换了一种腔调。德国--这个欧洲最大的出口国，扮演了在言辞上最为反对这一全球最大贸易协议的角色，十分罕见。

横跨大西洋的协议，会打造一个覆盖8亿人口的市场，德国也因此可以向美国兜售更多的豪华汽车、火车和化工产品，这样的想法对于近几个月经济脚步暂缓的德国来讲，极为诱人。

但是欧洲关于食品和环境威胁的担忧在德国发出了最强音，令官员们始料不及，而在德国颇有影响力的绿党以及美国间谍报导带来的愤怒情绪在一旁煽风点火。

协议可以每年为欧盟和美国各自带来1,000亿美元的经济增长贡献，而想要公众要对交易带来的好处买账却很有难度，这显示各国政府要遏制对交易谈判逐渐升温的敌对情绪，存在挑战。

“我们不希望达成这样的协议，”Ska Keller称，“我预计谈判不会产生任何正面的结果。”Keller今年32岁，是一名德国绿党成员，因在5月欧洲选举中主打贸易协议牌而声名鹊起。

即便在最近关于美国间谍在德国活动的报导爆发之前，关于美国使用氯来为鸡肉消毒的技术或被引入欧洲的想法，就已经使得德国民众睁大了眼睛，并将他们对欧盟-美国协议的质疑带到聚光灯下。

自一年前展开贸易谈判以来，“氯鸡”一词已经成为市井小民也很熟悉的用语。

根据民调机构Forsa的调查，多数德国人认为，以氯水清洗过的鸡肉，对人体健康有害，尽管美国以此杀菌的用法十分成功。

欧盟目前是使用抗生素。欧盟当局表示，即使与美国达成贸易协议，政策也不会有变。

若欧美达成协议，将强化大西洋两岸贸易关系、消除业务壁垒、进一步加强欧美相对于中国的全球贸易影响力。

欧美谈判代表本周在布鲁塞尔举行第六轮谈判，希望明年达成协议。但除了主要持反对立场的劳工及消费者保护团体外，一般公众对于此事十分陌生。

欧盟及美国官员表示，目前都在积极宣导贸易协定的好处。

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)正在访问德国多家大学，并且在德国上议院发表演说。不过迹象显示德国尚未买帐。

“有人误以为德国对于自由贸易的态度和英国一样，根本不是如此，”前欧盟执委会顾问Phillippe Legrain指出。

“作为一个出口大国，不代表就会喜欢开放自己的市场，”他称。(完)

(编译 田建华/蔡美珍；审校 艾茂林)

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