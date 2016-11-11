德国经济部月报称美国大选后全球经济增添不确定性

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林11月11日 - 德国经济部周五表示，在美国选举及英国退欧公投之后，全球经济前景已增添不确定性，但短期内对德国经济料无重大影响。
“在英国退欧公投的决定及美国选举之后，不确定性仍是全球经济环境的一大特点，”经济部月报称。
“然而，从目前角度看来，短期内预料不会有负面影响，”经济部指出，并称德国经济第三季料持续温和成长。
特朗普的保护主义论调以及他爆冷赢得美国总统大选的结果，令德国政坛及企业领袖大受震撼。
美国为德国最重要的出口市场，占德国出口约10%。德国2015年对美国出口商品价值约1,140亿欧元。
德国智库Ifo估计，如果特朗普的保护主义言论付诸实现，可能受打击的出口业务，涉及德国超过100万个就业岗位。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。