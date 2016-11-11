德国经济部月报称美国大选后全球经济增添不确定性

路透柏林11月11日 - 德国经济部周五表示，在美国选举及英国退欧公投之后，全球经济前景已增添不确定性，但短期内对德国经济料无重大影响。

“在英国退欧公投的决定及美国选举之后，不确定性仍是全球经济环境的一大特点，”经济部月报称。

“然而，从目前角度看来，短期内预料不会有负面影响，”经济部指出，并称德国经济第三季料持续温和成长。

特朗普的保护主义论调以及他爆冷赢得美国总统大选的结果，令德国政坛及企业领袖大受震撼。

美国为德国最重要的出口市场，占德国出口约10%。德国2015年对美国出口商品价值约1,140亿欧元。

德国智库Ifo估计，如果特朗普的保护主义言论付诸实现，可能受打击的出口业务，涉及德国超过100万个就业岗位。(完)