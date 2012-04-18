大众汽车将在4月温家宝访德时同意在华新建厂--消息

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透柏林4月18日电---两位官员表示,德国大众汽车(VOWG_p.DE)有意扩大在华业务,将在中国国家总理温家宝4月23日到访德国期间,同意在华兴建另一个汽车工厂的协议.
由於事属机密,两位官员要求匿名.他们透露,温家宝与德国总理梅克尔到访大众汽车位於沃尔夫斯堡的总部时,大众执行长Martin Winterkorn将与温家宝签署有关新建工厂的所谓意向书.
其中一位官员表示,Winterkorn还将与温家宝签定另一份合同,将大众与中国第一汽车集团的合资企业延期25年.
官员还表示,位於中国新疆省的新汽车工厂将需要不到3亿欧元(3.94亿美元)的投资,产能约为5万辆.
大众去年表示,计划通过合资企业斥资140亿欧元在华新建工厂和生产新车型.
大众发言人Eric Felber拒绝对此置评.(完)
--编译 白云;审校 王洋
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。