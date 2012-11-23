德国大众计划四年内在华投入140亿欧元--报载

路透上海11月23日电---证券时报周五报导称,德国大众汽车集团(VOWG_p.DE)中国总裁海兹曼昨日在广州车展上表示,计划至2016年,为中国的合资公司投入140亿欧元,使其产能在2018年达到400万辆,并为全资子公司投入10亿欧元.

2012年,大众汽车集团在中国继续保持了高速的增长.1-10月份,大众汽车集团在中国共交付汽车226万辆,比2011年的189万辆增长19.6%.其中,大众汽车品牌共交付汽车171万辆.

报导称,在本届广州车展上,大众汽车品牌以31款明星车型的强大阵容震撼亮相,首发车型包括全新一代甲壳虫、全新一代桑塔纳和全新宝来,奥迪Q3和斯柯达昊锐绿动版等.

目前德国大众分别与上汽集团(600104.SS)和一汽集团分别成立一家整车合资公司,这两家合资公司均已是国内汽车市场的领跑者之一.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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