德国检察机构对大众汽车前任CEO展开欺诈指控调查

路透柏林9月28日 - 德国检察官周一对大众汽车(Volkswagen)前任首席执行官(CEO)文德恩(Martin Winterkorn)的欺诈指控开始进行调查，显示出要对这场震动全球汽车行业的丑闻迅速一查到底的决心。

知情人士告诉路透，大众汽车已暂停三名高级技术主管的职务，力争控制危机。这场危机已导致公司市值缩水逾三分之一，并可能打击德国经济。

大众汽车已承认在美国的柴油车尾气排放检测中作弊，但德国交通部部长称该公司在销量更大的欧洲亦有操纵检测的行为，公司面临78年历史上最严重的企业危机。

德国检察机构表示，根据约10名未确认身份的个人所提出的指控，正在调查文德恩“操纵排放数据从而在汽车销售中有欺诈行为的指控”。

知情人士表示，大众汽车已经暂停其核心大众品牌的品牌发展主管Heinz-Jakob Neusser的工作。还暂停了奥迪研发主管Ulrich Hackenberg和保时捷研发主管Wolfgang Hatz的工作。

一位消息人士称，Hackenberg已经对大众汽车暂停他工作的决定诉诸法律行动。大众和奥迪拒绝置评，尚未联系到上述被暂停工作的高管发表评论。

亦未联系到文德恩发表置评。文德恩此前执掌大众汽车九年，而且是去年德国DAX指数成份股企业中薪酬最高的CEO。

一位接近大众汽车董事会的消息人士称，执行委员会周三将开会讨论委托美国众达律师事务所(Jones Day)牵头外部调查的事宜。

但危机并没有任何消退的迹象。

环保组织Transport & Environment(T&E)周一称，汽车行业有一个普遍存在的问题，其公布的最新数据显示，梅赛德斯(DAIGn.DE)、宝马(BMWG.DE)和标致(PEUP.PA)部分新车的燃料消耗较实验室测试结果高出50%。

T&E表示数据并不能证明其他公司使用作弊装置，但称实验室和实际道路测量数据在二氧化碳和氧化氮排放上的出入这么大，需要进一步调查以弄清车企通过什么来操纵结果。

自承认作弊以来，大众汽车的市值已缩水逾250亿欧元。该公司面临监管机构和检察官的调查并可能被罚款，还可能面临受骗消费者的起诉。

大众汽车周五任命原保时捷业务主管穆勒出任首席执行官，但鉴于他在该公司工作了30多年，部分分析师质疑他是否是这个职位的合适人选。

大众汽车周一股价收跌7.5%报99.3欧元。(完)