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国际财经 | 2015年 9月 30日 星期三 10:05 BJT

德国能够经受住大众汽车丑闻影响--经济部长

路透柏林9月29日 - 德国经济部长加布利尔周二表示，如果大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)迅速和全面应对排放检测作弊丑闻，那么德国经济就不会受到损害。

加布利尔淡化该丑闻对整体经济的影响，前提是大众汽车能够恰当解决作弊丑闻。

“政界人士应努力确保大众汽车全球60万员工...不会面临风险，”加布利尔对记者说。

大众汽车周二表示，将修理最多1,100万辆汽车，并整顿大众品牌。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

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