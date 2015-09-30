德国能够经受住大众汽车丑闻影响--经济部长

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林9月29日 - 德国经济部长加布利尔周二表示，如果大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)迅速和全面应对排放检测作弊丑闻，那么德国经济就不会受到损害。
加布利尔淡化该丑闻对整体经济的影响，前提是大众汽车能够恰当解决作弊丑闻。
“政界人士应努力确保大众汽车全球60万员工...不会面临风险，”加布利尔对记者说。
大众汽车周二表示，将修理最多1,100万辆汽车，并整顿大众品牌。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。