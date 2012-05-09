德国警告希腊若要援助必须达标

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
(更正:因译文有误,第四段应为"节支目标",而非"储蓄目标")
路透柏林5月8日电---德国重要政治人物周二警告希腊,除非能够实现国际纾困案的所有条件,否则希腊将不会再拿到任何资金援助.
希腊经过周日大选後,两大力挺纾困案的政党未能拿下国会多数,导致希腊政治陷入僵局,且需要再次投票来解决问题的可能性升高.
周二时左翼联盟(Left Coalition)政党领袖宣布,希腊根据欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困案作出的政治承诺无效.由於希腊选民对节支举措愤愤不平,左翼联盟在周日大选後跃升为国会第二大政党.
德国作为欧洲最大经济体,对希腊纾困金的贡献最大.该纾困金分期发放,以希腊有无达成明确的节支目标为条件.
"该协议必须得到尊重.我不认为我们可以或应该重新协商,"德国籍的欧洲议会议长Martin Schulz在访问柏林时表示.
巴伐利亚基督教社会联盟(Bavarian Christian Social Union)资深成员Gerda Hasselfeldt则呼应Schulz的看法,对希腊走回头路提出警告.
"我们的立场不变.只有符合条件的情况下,才会得到援助金,"Hasselfeldt对记者表示.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
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