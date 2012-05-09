德国警告希腊若要援助必须达标

(更正:因译文有误,第四段应为"节支目标",而非"储蓄目标")

路透柏林5月8日电---德国重要政治人物周二警告希腊,除非能够实现国际纾困案的所有条件,否则希腊将不会再拿到任何资金援助.

希腊经过周日大选後,两大力挺纾困案的政党未能拿下国会多数,导致希腊政治陷入僵局,且需要再次投票来解决问题的可能性升高.

周二时左翼联盟(Left Coalition)政党领袖宣布,希腊根据欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困案作出的政治承诺无效.由於希腊选民对节支举措愤愤不平,左翼联盟在周日大选後跃升为国会第二大政党.

德国作为欧洲最大经济体,对希腊纾困金的贡献最大.该纾困金分期发放,以希腊有无达成明确的节支目标为条件.

"该协议必须得到尊重.我不认为我们可以或应该重新协商,"德国籍的欧洲议会议长Martin Schulz在访问柏林时表示.

巴伐利亚基督教社会联盟(Bavarian Christian Social Union)资深成员Gerda Hasselfeldt则呼应Schulz的看法,对希腊走回头路提出警告.

"我们的立场不变.只有符合条件的情况下,才会得到援助金,"Hasselfeldt对记者表示.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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