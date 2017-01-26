德国经济部长发出警告：若民粹主义赢得荷兰或法国选举欧盟恐分裂

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透柏林1月26日 - 德国经济部长加布利尔周四警告称，若民粹主义在今年法国或荷兰的选举中胜出，欧盟可能分崩离析。
“今春法国总统大选，是欧洲命运的关键，”加布利尔向下议院表示。
他补充称，“去年英国退欧之后，若欧洲的敌人再度在荷兰或法国获致成功，则欧盟这个20世纪最大规模的人类文明计划将面临可能崩解的威胁。”(完)
(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。