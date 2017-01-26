德国经济部长发出警告：若民粹主义赢得荷兰或法国选举欧盟恐分裂

路透柏林1月26日 - 德国经济部长加布利尔周四警告称，若民粹主义在今年法国或荷兰的选举中胜出，欧盟可能分崩离析。

他补充称，“去年英国退欧之后，若欧洲的敌人再度在荷兰或法国获致成功，则欧盟这个20世纪最大规模的人类文明计划将面临可能崩解的威胁。”(完)