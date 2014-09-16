德国ZF同意以135亿美元收购TRW 为自动驾驶车市场做好准备

路透纽约/法兰克福9月15日 - 德国汽车零件制造商ZF Friedrichshafen同意以135亿美元收购美国TRW Automotive Holdings CorpTRW.N，并承担其债务，由此打造一家大型全球供应商，为自动驾驶车时代的到来做好准备。

该收购案全数以现金交易，合并后公司年营收将超过400亿美元，是ZF在全球两大汽车市场--中国和美国营收的两倍多。

ZF是一家主要的转向系统和传动系统供应商，而TRW在刹车和安全气囊等汽车安全产品生产方面领先市场。

分析报告显示，半自动驾驶功能和车辆互联将发展为重要的业务领域，随后ZF便一直在寻觅战略性伙伴。

“这宗收购案主要出于技术方面的考虑，着眼于电动领域和自动驾驶领域，”ZF执行长Stefan Sommer周一在记者会上表示。

ZF报价为每股TRW股份105.60美元现金，以流通股计算，该并购案规模接近120亿美元。这比ZF有意收购消息爆出前7月9日TRW收盘价溢价16%。

这是2014年6月止当年度TRW未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的7.6倍，从而成为汽车零部件行业规模最大的收购案之一。

位于密歇根州利沃尼亚的TRW是气囊、电子、刹车和转向设备的全球性生产商。其客户几乎囊括所有汽车厂商，包括福特(F.N)和通用汽车(F.N)。

ZF周一稍早宣布把转向设备部门出售给博世(Robert Bosch GmbH)，此举是为与TRW更广泛的合并清除反垄断障碍。

ZF称，该交易需获反垄断和美国外国投资许可机构的批准，料将在2015年上半年完成交易。

高盛是TRW的财务顾问，盛信律师事务所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)和领英(Gleiss Lutz)担任法律顾问。花旗和德意志银行为ZF提供咨询服务，Sullivan & Cromwell是其法律顾问。

ZF表示，其已经获得花旗和德意志银行的过桥贷款。ZF可能在接下来的六个月发行债券，帮助为这笔交易融资。(完)

(编译 戴素萍/李爽 审校 郑茵/张明钧)

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