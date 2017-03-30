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国际财经 | 2017年 3月 30日 星期四 08:43 BJT

德国经济部长称“美国优先”政策并非促进增长与就业之道

路透柏林3月29日 - 德国经济部长吉普理斯(Brigitte Zypries)表示，美国总统特朗普提倡的“美国优先”贸易政策，并非进一步促进经济增长与就业的良方，欧洲人有必要让特朗普了解这一点。

吉普理斯引述经济合作暨发展组织(OECD)的一项研究，表明开放的贸易对经济繁荣至关重要。

“因此更加重要的是，身为欧洲人，德国要让美国相信，‘美国优先’并非促进进一步成长与就业的策略，”她在所属德国社会民主党(SPD)柏林一项企业活动中这样表示。(完)

(编译 陈宗琦；审校 郑茵)

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