德国经济部长称“美国优先”政策并非促进增长与就业之道

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透柏林3月29日 - 德国经济部长吉普理斯(Brigitte Zypries)表示，美国总统特朗普提倡的“美国优先”贸易政策，并非进一步促进经济增长与就业的良方，欧洲人有必要让特朗普了解这一点。
吉普理斯引述经济合作暨发展组织(OECD)的一项研究，表明开放的贸易对经济繁荣至关重要。
“因此更加重要的是，身为欧洲人，德国要让美国相信，‘美国优先’并非促进进一步成长与就业的策略，”她在所属德国社会民主党(SPD)柏林一项企业活动中这样表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 郑茵)
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。