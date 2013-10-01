美国国会僵局持续 多数政府部门周二可能开始关闭

2013年9月27日，从美国国会游客中心看到的国会圆顶。 REUTERS/Larry Downing

* 共和党与民主党死杠，眼看政府走向关门

* 参议院把推迟奥巴马医改条款从拨款法案中剔除

* 众议院将以新的奥巴马医改条件作为回应--共和党助手

* 午夜过后，100万联邦政府工作人员面临回家休无薪假

路透华盛顿9月30日 - 美国国会周一仍然在暂停奥巴马医改问题上僵持不下，多数美国政府部门周二上午可能开始关门。

向数以千计政府例行活动拨款的法案将于午夜到期，美国参议院民主党成员否决了共和党主导的众议院提出的建议，即推迟奥巴马医改一年，换取周一之后向联邦政府提供暂时拨款。

在参议院投票之后，现在问题又回到了众议院。一名资深共和党助手表示，共和党将继续寻求把奥巴马医改推迟一年实施，作为新的支出法案的组成部分。该措施亦要求总统、高级政府官员和国会成员及其助手全部加入奥巴马医改计划。

参议院反对众议院把修改医改法案与支出法案挂钩的做法。

奥巴马称，他不会“听任”政府关门。他在参议院投票前表示，打算在周一晚间，以及周二和周三同国会议员领袖进行商谈，不过并未提出任何折衷建议。

若不能达成协议向政府拨款，将迫使许多联邦机构和计划在17年来首次关闭或部分关闭，并导致最多100万联邦雇员休无薪假。虽然军队仍将正常运作，但不少民用机构的雇员要暂时回家。

一些被视为关键部门的机构，如美国农业部肉类检测部门，将正常运转。而包括华盛顿大量监管机构在内的其他部门将仅有少量人员留守，以防出现紧急情况。

而在国会解决分歧之前，政府将一直保持关门状态，可能持续几天或者几周。

对于下一步围绕更重要的提高联邦政府负债上限提案的政治争论来说，目前的国会僵局也是个不好的预兆。如果不能在10月中以前提高16.7万亿(兆)美元的债务上限，则美国可能被迫在部分支付义务方面违约，这恐将打击经济并冲击全球市场。

**市场惴惴不安**

全球股市周一下跌，美元兑主要货币也走软，投资者对于美国政府部分停摆的前景感到担忧。道琼工业指数.DJI周一收低0.8%，美元指数.DXY下跌0.4%。

“政府是整体经济中非常重要的组成部分，它雇用了大量人力，也对消费者信心产生影响，”ConvergEx Group的首席市场分析师Nicholas Colas表示。“鉴于政府关门可能带来的影响，这样的下跌幅度是合理的。”

两党周一继续相互指责，把未能避免政府即将关门归咎于对方。共和党称奥巴马忽视了他们提出的谈判请求。

“总统根本不与政治领袖或国会进行交流，”共和党众议员Matt Salmon对美国MSNBC新闻网站的“Morning Joe”节目上说，并表示奥巴马已经有一周多的时间没有同众议院议长贝纳接触了。

但他称，共和党不会放弃阻止奥巴马医改计划实施的诉求。共和党称，周二启动的线上政府医保市场将导致保费上涨，并阻碍企业雇用新员工。

Salmon说，共和党不希望看到政府关门，但会继续争取用新的提案取代奥巴马医改法案。

**民主党参议员谴责“勒索行径”**

民主党参议员舒默(Charles Schumer)表示，仍对众议院共和党“幡然醒悟”并投票让政府维持运转抱有一些希望。

“这是勒索行动，”舒默在谈到共和党的策略时表示。

周一公布的民调结果显示，如果美国政府本周关门，怪罪国会共和党人的人数将多于怪罪奥巴马的人。而且多数受访者希望达成预算协议，避免联邦支出与服务受到影响。(完)

(编译 张涛；审校 徐文焰)

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