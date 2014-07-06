汉莎航空拟与国航签署合资协议 借默克尔访华东风

路透法兰克福7月5日 - 据一家德国报纸报导，德国汉莎航空(LHAG.DE)的新任首席执行官(CEO)Carsten Spohr希望在总理默克尔周末访华期间，与中国国际航空公司(601111.SS)签署合资协议。

《法兰克福汇报》周六未引述消息人士报导，汉莎航空和中国国航计划成立一家合资公司，这样将可以出售彼此航线的机票，从而分享某些亚洲航线的收入。报导未提及具体涉及哪些航线。

汉莎航空的发言人称，他既不能确认也不能否认这篇报导。路透无法马上取得国航发言人的评论。

仅仅几天之后，Spohr就将公布他的新策略，该公司正面临低成本航空公司以及海湾航空公司的竞争。

汉莎航空与国航的磋商已经持续好几个月，该公司希望扩张在亚洲的市场。迪拜的阿联酋航空和土耳其航空(THYAO.IS)一直在亚洲开疆拓土。

5月时汉莎航空的财务负责人拒绝评论与国航的合资将会产生什么影响，不过指出汉莎与日本的全日空(9202.T)等其他亚洲航空公司的合资企业都取得了成功。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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