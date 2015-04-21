华创“瘦身”向母公司出售280亿港元非啤酒业务 收涨近六成

路透香港4月21日 - 中国华润集团旗下消费品业务分支--华润创业(0291.HK)周二公布大型重组计划，透过向母公司出售全部非啤酒业务套现280亿港元，部分用于派发特别股息，该股复牌一度冲高至15个月高位，终场收涨近六成。

华创表示，是次出售食品、零售及超市业务，标志着公司战略转型成为专注于啤酒业务的领导企业。

据公告，华创拟向母公司出售全部非啤酒业务，总代价280亿港元，其中约135.82亿港元拟以现金支付，余额以承兑票据支付。估计变现出售事项将为华创带来除税前未经审核亏损约68亿港元。

华润创业主席陈朗表示，这次战略转型符合所有股东的最佳利益，因公司的非啤酒业务所面对的市场挑战及业务整合风险，已经为公司的财务表现带来负面影响。

“是次建议收购将让我们市场领先的啤酒业务价值从原有的复合结构中释放出来，及让华润创业的公众股东无须继续面对复杂的非啤酒业务需进行的重组所带来的不确定性。”他说。

华创计划于交易完成及削减股本后透过特别股息将代价的大部分现金所得款项退还予全体股东，建议特别股息每股11.5港元。

同时，母公司华润集团将向华创的合资格股东提出以每股12.7港元收购其所持最多约2.42亿股股份（相当于现有已发行股本约10%），连同特别股息在内的收购价每股24.2港元，较停牌前收市价15.2港元有59%溢价。

华创今早复牌一度冲高63%，触及24.8港元的15个月高位；收升55.92%，报23.7港元。

**重组符合央企改革精神**

分析师称，这次“瘦身”令到华创的业务变得专业化，符合中国的国企改革精神，但是现阶段对于华创未来怎样发挥啤酒业务优势所知不多，因此投资者可考虑趁高位获利。

建银国际研究部联席主管苏国坚称，“国企改革目标是专业化，尤其是在某个行业的龙头地位，像华创只保留具市场领导地位的啤酒业务，是多种国企改革方案其中一个选择。”

华润集团是香港老牌中资企业，1999年与外经贸部脱钩，列为中央管理，2003年归属于国务院国资委，被列为国有重点骨干企业。

华创于1992年在香港借壳上市，一直被视为华润集团的旗舰企业，业务由最初的地产发展至啤酒、食品、水泥、金融、零售、超市等等，近年则专注于零售、啤酒、食品及饮品四大核心范畴。该公司于1997年晋身为恒生指数.HSI成分股，但过去一年股价跑输指数表现，正受累于内地零售市道不景气，导致公司2014年度业绩首现亏损。

投行汇丰此前的报告称，预计5月的恒生指数成分股季度检讨有机会剔除市值占比较低的华创，换入汉能薄膜发电(0566.HK)。

华润集团目前间接持有华创约51.78%权益。华润集团董事长傅育宁表示，“在面对零售业调整整合的大背景下，我们高度支持华润创业战略转型成为专注于啤酒业务的领导企业，并进一步加强其在中国市场的地位。”

通过与全球第二大啤酒企业SAB MillerSAB.L的战略合作、内涵增长以及并购，华创的啤酒业务一直取得显着增长，自1994年成立以来的销售收入及净收入复合年增长率分别达26%及23%。

华创表示，出售全部非啤酒业务事项须获得独立股东的批准及若干银行及第三方的同意。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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