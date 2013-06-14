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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 17:38 BJT

标题新闻：今年迄今与金砖四国企业有关的并购活动较上年同期减少9%--汤森路透数据

注：金砖四国(BRIC)包括巴西、俄罗斯、印度和中国。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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