珠峰大本营发现17具尸体--当地登山协会主席

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透加德满都4月26日 - 一位登山活动负责人称，珠穆朗玛峰大本营已发现17具尸体。周六尼泊尔发生地震导致珠峰发生雪崩，数百名登山者被困。
尼泊尔登山协会主席Ang Tshering Sherpa对路透表示，周日上午运送伤员的第一架直升机从加德满都飞往珠峰大本营。珠峰大本营至少有61人受伤。
珠峰发生的雪崩埋没了大本营的部分营地。当时登山者们正在通往珠峰的主路附近集结。
来自美国的登山者John Reiter称，有几十人受伤很严重，他们中间许多人是头部受伤。“时间已过去约18个小时了，”他对CNN表示。
一位印度军方发言人早前表示，周六地震发生后几个小时后，一个登山队发现了18具尸体。尼泊尔旅游部只能证实其中10人的身份，但发言人Gyanendra Shrestha称，死亡人数还可能上升。
尼泊尔旅游部官员估计，地震发生时，至少有1,000名登山者在珠峰大本营里和珠峰山上，其中约有400名外国人。(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
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