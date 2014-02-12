好莱坞传奇童星秀兰·邓波儿去世

好莱坞一代童星秀兰·邓波儿（Shirley Temple Black)周一夜间去世，享年85岁。这位有着金色卷发、甜蜜酒窝的童星曾在美国经济大萧条时期以她的歌声、舞蹈和演技，成为美国人心目中的小甜心。秀兰·邓波儿21岁时告别电影界，后来曾担任美国外交官。图为好莱坞星光大道上的悼念花圈。路透