通过债务与资产间转换去杠杆 将城投债转为市政债等--专家

中国汽车产业中长期规划发布 2025年新能源车产销占比逾20%--工信部
路透北京4月25日 - 中国工业和信息化部等三部委周二联合发布汽车产业中长期发展规划，明确提出到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。
路透上海2月24日 -中国国际经济交流中心副研究员张茉楠认为，在中国，债务去杠杆的最好方式，是债务与资产之间的置换；具体而言，大致有将部分城投债转为市政收益债、建立基础设施产权交易市场、以股权融资替代债务融资三种思路。
张茉楠在周一的上海证券报撰文指出，中国增加的杠杆来源于实体的融资需求，特别是地方政府通过融资平台，利用贷款、城投债、信托等多种方式增加杠杆。此外，银行机构虽然表内杠杆不高，但是通过资金腾挪信用扩张形成的“银行的影子”，客观上推升了表外杠杆。
文章谈到，中国经济的债务杠杆，主要体现在公共部门大规模举债融资形成的债务杠杆，特别是以地方债务为主的公共部门债务高企。不过，就规模而言，目前全国各级政府债务约30.28万亿元，其中地方政府债务余额17.9万亿元，政府性负债率为36.4%，尚低于国际上通行负债警戒线的60%。
这么看来，中国当下应不存在整体的偿债风险，但存在流动性风险，也就是政府收入流与债务还本付息之间的结构以及期限的不匹配，债务投向过多向低效率投资倾斜，且过多挤占有限的资源、资金，导致挤出效应迅速扩大，也并没有产生真正的商业回报。
考虑到今、明两年偿债压力特大，以目前的存量余额计，两年到期需偿还金额分别达到6.6万亿、5.2万亿，尽管去年土地出让金已超4万亿，也只占到地方政府可支配收入的五分之一。
张茉楠认为，当前要化解地方债务的溢出风险，保持货币流动性的合理稳健，创新债务融资模式已变得多么迫切。“去杠杆”的最好方式，自然是债务与资产之间的置换，具体而言，大致有三种思路。
第一种是考虑将部分城投债转为市政收益债，将公用事业类的城投债定位为市政收益债，并在地方政府预算中设立特别账户，从根本上降低政府融资对社会融资，特别是实体部门融资需求的挤出。
第二种，建立基础设施产权交易市场，完善地方政府投资项目的退出机制，以便于地方政府退出部分国有股权，盘活地方政府融资平台资产，通过资产证券化等金融运作手段为新项目筹资。
此外，以股权融资替代债务融资。比如降低政府部门的杠杆率，将政府的经营性资产通过市场转让，转让收入用于偿还到期债务，将债权转换为资本收益，进而降低全社会的杠杆率。(完)
(发稿 边竞；审校 林高丽)
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