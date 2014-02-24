通过债务与资产间转换去杠杆 将城投债转为市政债等--专家

路透上海2月24日 -中国国际经济交流中心副研究员张茉楠认为，在中国，债务去杠杆的最好方式，是债务与资产之间的置换；具体而言，大致有将部分城投债转为市政收益债、建立基础设施产权交易市场、以股权融资替代债务融资三种思路。

张茉楠在周一的上海证券报撰文指出，中国增加的杠杆来源于实体的融资需求，特别是地方政府通过融资平台，利用贷款、城投债、信托等多种方式增加杠杆。此外，银行机构虽然表内杠杆不高，但是通过资金腾挪信用扩张形成的“银行的影子”，客观上推升了表外杠杆。

文章谈到，中国经济的债务杠杆，主要体现在公共部门大规模举债融资形成的债务杠杆，特别是以地方债务为主的公共部门债务高企。不过，就规模而言，目前全国各级政府债务约30.28万亿元，其中地方政府债务余额17.9万亿元，政府性负债率为36.4%，尚低于国际上通行负债警戒线的60%。

这么看来，中国当下应不存在整体的偿债风险，但存在流动性风险，也就是政府收入流与债务还本付息之间的结构以及期限的不匹配，债务投向过多向低效率投资倾斜，且过多挤占有限的资源、资金，导致挤出效应迅速扩大，也并没有产生真正的商业回报。

考虑到今、明两年偿债压力特大，以目前的存量余额计，两年到期需偿还金额分别达到6.6万亿、5.2万亿，尽管去年土地出让金已超4万亿，也只占到地方政府可支配收入的五分之一。

张茉楠认为，当前要化解地方债务的溢出风险，保持货币流动性的合理稳健，创新债务融资模式已变得多么迫切。“去杠杆”的最好方式，自然是债务与资产之间的置换，具体而言，大致有三种思路。

第一种是考虑将部分城投债转为市政收益债，将公用事业类的城投债定位为市政收益债，并在地方政府预算中设立特别账户，从根本上降低政府融资对社会融资，特别是实体部门融资需求的挤出。

第二种，建立基础设施产权交易市场，完善地方政府投资项目的退出机制，以便于地方政府退出部分国有股权，盘活地方政府融资平台资产，通过资产证券化等金融运作手段为新项目筹资。

此外，以股权融资替代债务融资。比如降低政府部门的杠杆率，将政府的经营性资产通过市场转让，转让收入用于偿还到期债务，将债权转换为资本收益，进而降低全社会的杠杆率。(完)

(发稿 边竞；审校 林高丽)

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