美国债务上限议案并不意味国会取得进展 减赤之路仍漫长

路透华盛顿1月23日 - 华府之前的预算之争最终以达成协议告终,国会似乎取得了重大进展,但实际却不尽然.

周三共和党控制的众议院举行投票,延长政府举债期限至5月19日,这也并无二致.

此举只是暂时摆脱了未来一个月内可能违约的危险,但这种危险其实是共和党制造出来的.由于共和党在"财政悬崖"问题"上采取预算边缘政策,在民调中遭受打击,于是他们发起周三这场投票.

尽管众议院议长贝纳宣称此次投票是迈向预算平衡的"第一步",但众议院通过的这项议案并不包括能保证降低赤字的举措.

该议案没有削减政府支出,没有获得总统奥巴马或参议院民主党削减政府支出的承诺,也不能避免未来几月中可能出现的三次财政预算之争.

自动减支的大限从新年期间推迟至3月1日.一项为政府提供临时融资的法案将于3月27日到期,可能导致部分联邦机构关门.而周三批准的举债上限延期将在5月期满.

虽然共和党宣称,上述每个时间段都是他们与奥巴马在内的民主党协商减赤的机会,但根据以往共和党的表现,他们的希望并不大.

"我认为(众议院举债上限议案)对减赤根本起不到太大作用,"无党派预算改革提倡团体Concord Coalition主管Robert Bixby称."那只是平息政治危机的一种途径而已."

"基本上仍会有一系列无止尽的悬崖,"金融服务机构Guggenheim Partners 的Chris Krueger在一份报告中指出."暂时延长这些悬崖可能最终可能演变成无休止的拖延--直到拖无可拖,自食恶果."

对于减赤问题,他写道:"虽说希望永远都在,但不用抱什么指望."

美银美林的Ethan Harris表示,"这是政界人士光说不练的又一个例子."

奥巴马与国会共和党人围绕美国如何控制住16.4万亿国家债务的争战已持续了两年时间,现在迎来新的篇章.

2010年成立总统委员会寻找预算解决方案,2011年成立国会"超级委员会"旨在使政府踏上稳健的财政轨道,而2012年底之所以有"财政悬崖",是要迫使两党达成重大决议.

这些都含混不清地过去了.

现在,共和党人提出延长举债上限期限,但却未明确设下可能招致批评的新举债上限数额.

他们的法案用意在于,万一参议院或众议院今年不能达成无约束力的预算计划,那么根据此法案就可暂停发放议员薪水.部分议员认为此项条款违宪,因宪法明文限制国会"调整"自身薪酬的能力.

周三的议案并未要求参众两院就同一预算案达成一致,只需通过其各自的预算案.而如果共和党控制的众议院和民主党控制的参议院设法通过提案,双方的内容可能天差地远.

去年,参议院民主党人否决了众议院共和党版的预算案,此案计划在30年时间内逐步达到预算平衡.

若承诺10年间消除预算赤字,众议院共和党人拟撰写的预算案势必将更进一步削减针对老年人、残疾人和穷人的Medicare和Medicaid计划,以及社会保障退休计划.

预算专家认为,共和党人要想实现10年内消除赤字的承诺,可谓举步维艰,尤其是如果他们拒绝为了减赤而进行任何加税,并坚持要逐步削减Medicare等计划津贴的话.

与此同时,参议院民主党人正讨论维护这些社会保障网计划,投资其它计划,以及进一步上调富人和大型企业的税率,尽管共和党人坚持表示加税措施不在考虑范围之内.

双方能否达成一个妥协的最佳平衡点还有待观察.

但是,参议院看来肯定会通过共和党版本的举债上限议案,奥巴马基本上也不会阻挠,共和党在这场最新交锋中处于下风.

他们已经同意让政府继续举债,却没有砍掉任何可为减支做出贡献的一分钱.(完)

(编译 李爽/许娜; 审校 李婷仪/艾茂林)

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