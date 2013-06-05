主权债务危机仍是影响全球经济增长点重要风险--中国央行报告

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京6月5日 - 中国央行发布的2013年中国金融稳定报告称，今年世界经济低速增长态势仍将延续。主权债务危机仍是影响全球经济增长点重要风险。
看过此份报告的消息人士周三引用报告指出，主要经济体新一轮宽松货币政策或进一步加剧全球跨境资本流动的波动，推升国际大宗商品价格，催生全球资产泡沫，增加其他经济体宏观经济管理难度。
报告认为，全球贸易和投资保护主义倾向上升。国际贸易摩擦和投资风险增加，可能影响国际市场活力，危及经济复苏进程。
同时，美国财政政策的不确定性将继续给全球经济带来冲击。
路透暂未能联络到央行给予置评。
中国央行5月底曾发布新闻稿称，央行发布了《中国金融稳定报告（2013）》，对2012年中国金融体系的稳定状况进行了全面评估。报告认为，2012年，中国宏观经济缓中趋稳，金融业改革持续推进，金融机构实力不断增强，金融市场快速发展，金融基础设施建设成效显着，金融服务实体经济的质量和水平进一步提升，金融体系整体稳健，但面临的国内外环境十分复杂，经济金融平稳运行与隐忧风险并存。
但新闻稿未提及上述报告的细节内容。 （完）
(发稿 曹巍浩/谢衡; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。