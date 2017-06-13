中国城建控股15亿PPN未按期足额兑付 构成违约

路透上海6月13日 - 此前已发布风险提示公告的中国城市建设控股集团有限公司最新公告，应于周一(12日)兑付本息的15亿元人民币非公开定向融资工具(PPN)，未能按照约定筹措足额偿债资金，不能按期足额偿付。

本次违约的PPN为14中城建PPN002，期限三年，票面利率7.00%，应付本息额为16.05亿元。最新主体评级C，主承销商兴业银行。中国城建上周已就该PPN到期兑付存在不确定性发布公告。

因控股股权纠纷，中国城建控股融资渠道受限导致资金链紧张。公司称目前正通过多项途径努力筹措偿债资金，并继续与大股东保持沟通，争取但不限于使用股东增资、股东借款、股东担保等形式筹集资金，同时谋求出售部分资产用于偿还债务。

中国城建控股近期违约事件包括：今年3月一笔18亿元中期票据16中城建MTN001未能按期付息；去年12月另一笔本金为10亿元的中票--12中城建MTN2亦发生过付息违约。(完)

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