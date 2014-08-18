香港《经济日报》：债市泡沫吹大 储局加息添凶险

(8月18日社评)

美欧国债孳息创新低，市场更料低处未算低，此因投资者既忧美欧股市过高，亦忧经济前景，部分游资避险债市。惟美欧债市泡沫吹大、风险上升，筹谋加息的美储局处境更尴尬。

市场年初曾料随美国储局退市，具指标性的美国10年国债孳息将逐步升至金融海啸前约4厘的正常水平，皆因美债息上周五跌至2.337厘的逾一年新低，新债王冈拉克更扬言美债息低处未算低，将下试2.2厘。

债息下跌更非只美国，欧洲国债孳息近日亦下试低位，如德国10年国债孳息竟跌破1厘，创0.951厘历史新低；曾在欧债危机高见「危险7厘」的欧洲国债如西班牙，现竟低见2.392厘，几与美债息看齐。美欧债市泡沫再胀，与投资者两个忧虑有关。其一，对经济前景欠信心。其二，对股市泡沫感忧虑。

若市场预测正确，即美欧复苏动力不足，就业市场与企业盈利陷瓶颈，那储局在2015年中加息的如意算盘，便有可能打不响。在资金续滥、低息难升下，环球资产泡沫势愈吹愈大，更添凶险，日后储局真的要大步退市时，势酿更大冲击。若市场预测有错，即美国经济并非如预期般差，又或通胀压力高于预期，储局被迫加快加息步伐，那美国以至欧洲债息势被急速扯高，债市泡沫纵不急爆，亦势大大泄气，或触发上千亿美元热钱急撤，徒添全球金融市场剧震。

环球热钱一年比一年滥，不但令储局退市添难、要拆解环球资产泡沫尤其美欧股债泡沫更是难上难，此将是未来两三年环球金融市场最主要风险所在。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。