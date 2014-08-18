香港《经济日报》：债市泡沫吹大 储局加息添凶险

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
(8月18日社评)
美欧国债孳息创新低，市场更料低处未算低，此因投资者既忧美欧股市过高，亦忧经济前景，部分游资避险债市。惟美欧债市泡沫吹大、风险上升，筹谋加息的美储局处境更尴尬。
市场年初曾料随美国储局退市，具指标性的美国10年国债孳息将逐步升至金融海啸前约4厘的正常水平，皆因美债息上周五跌至2.337厘的逾一年新低，新债王冈拉克更扬言美债息低处未算低，将下试2.2厘。
债息下跌更非只美国，欧洲国债孳息近日亦下试低位，如德国10年国债孳息竟跌破1厘，创0.951厘历史新低；曾在欧债危机高见「危险7厘」的欧洲国债如西班牙，现竟低见2.392厘，几与美债息看齐。美欧债市泡沫再胀，与投资者两个忧虑有关。其一，对经济前景欠信心。其二，对股市泡沫感忧虑。
若市场预测正确，即美欧复苏动力不足，就业市场与企业盈利陷瓶颈，那储局在2015年中加息的如意算盘，便有可能打不响。在资金续滥、低息难升下，环球资产泡沫势愈吹愈大，更添凶险，日后储局真的要大步退市时，势酿更大冲击。若市场预测有错，即美国经济并非如预期般差，又或通胀压力高于预期，储局被迫加快加息步伐，那美国以至欧洲债息势被急速扯高，债市泡沫纵不急爆，亦势大大泄气，或触发上千亿美元热钱急撤，徒添全球金融市场剧震。
环球热钱一年比一年滥，不但令储局退市添难、要拆解环球资产泡沫尤其美欧股债泡沫更是难上难，此将是未来两三年环球金融市场最主要风险所在。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。