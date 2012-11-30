《路透精英汇》债市热潮或近尾声 避险和垃圾债券均面临泡沫问题

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透伦敦11月28日电---投资者对债券五年来的爱恋可能濒临瓦解,因避险债券和垃圾债券双双看似处於泡沫化.
大量的需求将主权债和公司债举债成本推至多年甚至是纪录低位,部分西方国家政府目前实际上等於还在向借钱给它们的投资人收费.
但本周参与路透2013年全球投资展望峰会的基金经理认为,债市热潮可能接近尾声,至少在风险最高和最低的债券是如此.
德盛安联资产管理投资长Andreas Utermann在峰会指出,低收益率的英国、德国、日本和美国公债受央行买盘的人为推动.
"那些部分将是最大的泡沫所在.问题不只是泡沫会不会破裂--而是必定会破."他并称,若经济能顺利趋於稳定,必然可见到那些政府公债的收益率(殖利率)大幅上升.
自2008年的危机以来,资金大量涌入债市.
但这股热潮正在退烧.美国银行/美林每月调查11月显示,基金连续五个月削减债券仓位,增持股票.
Pioneer Investments投资长Giordano Lombardo称,债市受惠于"忧虑推动的资金配置"--担心美国和中国经济增长崩溃或欧元区解体.
"尽管市场中这种忧虑还未完全消除,但我们正看到风险因素重新正常化."Lombardo说.
但债市老手Loomis Sayles的Dan Fuss认为两年内仍可投入债市.
当许多央行挹注规模空前的流动性之际,很少有人敢全然摒除债券.
"资本市场中没有人有那麽大胆,敢于央行作对."法银巴黎投顾投资长William de Vijlder称.(完)
--编译 张若琪; 审校 高琦
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