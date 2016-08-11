截至8月2日全球负收益率公债规模降至11.4万亿美元--惠誉

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透8月10日 - 惠誉周三表示，8月2日时全球收益率(殖利率)为负的公债规模较两周前略有下降，至11.4万亿(兆)美元，因日本公债收益率在政府宣布更多的刺激措施后上升。
7月15日时，日本和欧洲共有大约11.5万亿美元的主权债收益率为负。为了刺激疲软的经济，日本央行和欧洲央行均实施了负利率政策并大举购买债券。
惠誉表示，全球收益率为负的公债中，日本公债占到一半以上，达7.2万亿美元，低于两周前的7.5万亿美元以及6月27日的7.9万亿美元。
“日圆走强在一定程度上抵消了负收益率公债规模的下降，使得日本这类公债的总规模保持在7万亿美元以上，”惠誉在声明中表示。
日圆走强，因日本央行7月29日维持购债计划令交易员失望，而其后日相安倍晋三内阁8月2日通过13.5万亿日圆(1,320亿美元)财政刺激措施。
根据路透数据，日圆兑美元从7月15日至8月2日升值近4%，因美国经济数据欠佳降低了投资者对美国在年底前升息的预期。
惠誉称，除了日本公债，8月2日时，数额达320亿美元的日本公司债收益率也为负值，约相当于日本整体公司债规模的5%。
欧洲方面，惠誉表示，收益率为负的主权债总额从7月15日时的4.0万亿美元增至4.2万亿美元。德国13年期以内的政府债券收益率都低于零。(完)
(编译 孙国玉/张若琪 审校 王兴亚)
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