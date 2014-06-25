楼继伟：实行全口径预算管理 对债务高风险地区进行风险预警

路透北京6月25日 - 中国财政部长楼继伟表示，要扎实推进财税体制改革，实行全口径预算管理，加强地方政府性债务管理，密切跟踪和评估地方政府性债务风险状况，对债务高风险地区进行风险预警，坚决制止地方政府违法违规举债行为。

财政部网站援引周二他在全国人大常委会对2013年中央决算报告和中央决算草案审查报告时称，研究赋予地方政府依法适度举债融资权限，建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，将地方政府性债务分门别类纳入政府预算统一管理。

他指出，开展地方政府债券自发自还试点。加快推进政府会计改革，建立权责发生制政府综合财务报告制度。加强风险管控，防止企业债务风险向财政风险转化，同时按照市场化原则妥善处理债务违约事件，强化市场约束。

楼继伟提到，要抓紧研究编制三年财政规划，出台并实施完善财政转移支付制度的意见，加快预算执行进度，强化国库资金管理，促进尽快形成实际支出。

继续压缩专项转移支付项目和规模。密切跟踪分析营改增试点情况并及时完善措施，深化煤炭资源税从价计征改革，同时清理相关收费基金，研究推进其他资源品目资源税从价计征改革。

继续完善消费税改革方案。配合做好房地产税立法相关工作。推动环境保护费改税。抓紧研究调整中央与地方的事权和支出责任。加快养老保险制度顶层设计，逐步完善基本医疗保障制度。认真研究深化国有企业改革和国有资产管理体制改革。

同时要狠抓各项财税政策措施落实。执行好中小企业税收优惠政策，加大对小型微利企业税收优惠政策的落实力度，支持开展新型城镇化试点，采取“以奖代补”的方式，支持京津冀、长三角、珠三角地区大气污染防治和国土江河综合整治试点。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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