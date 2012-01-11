中国首次披露赴港发债额度 提高透明度

* 发改委批复10家境内银行赴港发债,总额度250亿元

* 首次启动额度体系,有助於提高市场透明度

路透上海/香港1月11日电---中国国家发改委周三批准10家境内银行赴香港发行人民币债券,总额250亿元.分析人士指出,此举意味着额度体系开始运作,有助於提高市场透明度.

"这是发改委第一次公开披露额度和名单,意味着这个额度体系正式开始运作了.这样的话,市场就知道有哪些机构会来发债,而以前只有具体做申请的人才知道这些信息,"汇丰银行亚洲信用研究策略师刘洁称.

她并指出,本周正在发行点心债的农业发展银行和国家开发银行CHDB.UL就是使用的其中一部分额度.

一位了解情况的消息人士周三称,中国三大政策性银行之一的农发行点心债最终发行规模为30亿元人民币,各年期最後定价与此前设定的最终指引息率一致.国开行第四批赴港发行的人民币债券将於本月中旬接受认购.据汤森路透旗下IFR报导,额度60亿元.

发改委的公告称,批复同意国开行、进出口银行、农业发展银行、工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、东亚银行(中国)和汇丰银行(中国)赴港发行人民币债券.

国务院副总理李克强去年8月到访香港,提出一系列推动离岸人民币市场发展的举措.同行的央行行长表示,境内机构到香港发行人民币债券的额度提高至500亿元,金融和非金融机构各占一半.(完)

参看相关细节,请点选国家发改委网站(here)

--发稿 陈敏; 审校 林高丽

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