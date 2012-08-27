优先债权人地位担忧恐影响欧洲央行购债效果--惠誉

美元普涨 因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透伦敦8月24日电---评级机构惠誉周五表示,欧洲央行在此前希腊债务重组中享受的优待会降低任何新购债操作的效果,除非该央行明确表示未来也将承担损失.
在今年稍早希腊违约时,希腊公债的多数持有人都遭受了重大损失,但欧洲央行却在最後时刻针对在紧急行动中购入的500亿欧元公债进行了法律上的调整,避免了损失.
"优先债权人地位的问题会削弱欧洲央行以後购债操作的效果,除非其能确实加以解决,"惠誉在新公布的一份报告中表示.
"即便欧洲央行提前承诺不在违约时动用优先债权人地位,其购债操作也可能会与欧洲金融稳定机构(EFSF)/欧洲稳定机制(ESM)的购债/借贷有关,暗示民间债权人地位仍在某种程度上居於次席."
尽管有这些担忧,但惠誉也表示,欧洲央行与EFSF/ESM的购债做法将有助於抗击危机.(完)
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
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