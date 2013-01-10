12月中国出口同比增14.1% 进口增6%--海关

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京1月10日 - 中国海关周四公布,2012年12月出口同比增长14.1%,远高于路透调查预估中值4%;进口同比增6%,亦高于预估的3%;当月贸易顺差为316.2亿美元.
海关同时公布,全年贸易顺差为2,311亿美元,扩大48.1%;进出口总值38,667.6亿美元,同比增6.2%.
全年出口和进口分别同比增长7.9%和4.3%.
12月贸易数据详情如下:
指标 2012年12月 路透调查中 区间 上月 上年同期
实际值 值
出口(%) <CNEXP 14.1 4 2-7.5 2.9 13.4
=ECI>
进口(%) <CNIMP 6 3 0.5-8 0 11.8
=ECI>
贸易顺差(亿美 316.2 197 108-240 196.3 165.2
元)
(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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