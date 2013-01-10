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中国财经 | 2013年 1月 10日 星期四 10:09 BJT

12月中国出口同比增14.1% 进口增6%--海关

路透北京1月10日 - 中国海关周四公布,2012年12月出口同比增长14.1%,远高于路透调查预估中值4%;进口同比增6%,亦高于预估的3%;当月贸易顺差为316.2亿美元.

海关同时公布,全年贸易顺差为2,311亿美元,扩大48.1%;进出口总值38,667.6亿美元,同比增6.2%.

全年出口和进口分别同比增长7.9%和4.3%.

12月贸易数据详情如下:

指标 2012年12月 路透调查中 区间 上月 上年同期

实际值 值

出口(%) <CNEXP 14.1 4 2-7.5 2.9 13.4

=ECI>

进口(%) <CNIMP 6 3 0.5-8 0 11.8

=ECI>

贸易顺差(亿美 316.2 197 108-240 196.3 165.2

元)

(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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