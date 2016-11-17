美国圣路易斯联储总裁称12月若不升息 唯一理由是发生重大冲击

路透伦敦11月16日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示，若无重大冲击性事件发生，美国联邦储备委员会(美联储)将会在12月升息。他并认为，单独一次的升息或许足以令货币政策进入“中性区域”。

布拉德亦表示，联储需要应对“政治演员”所带来的经济不确定性，但全球市场对于特朗普意外当选美国总统的反应比一些人预想的要平静。

布拉德在伦敦出席瑞银集团举办的一次银行业会议时对记者表示，如果联储没有加息，“才会让人感到意外”。他今年是美联储货币政策制定委员会的投票委员。

他表示，不加息的唯一理由就是发生重大冲击性事件，那类事件在过去也曾让联储暂停升息，比如全球市场全面动荡，或是美国就业数据糟糕。

金融市场预期美联储下月将升息，并认为会有一系列更为积极的加息行动，此前特朗普在大选中承诺，通过基础设施建设支出来刺激美国经济。

布拉德称，美元和公债收益率尽管在大选后跳涨，仍处于去年的波动区间内，同时通胀预期上升也部分舒缓了美联储对通胀过低的担忧。

“股价和汇率有所变动，但仍处于去年的波动区间内，”他说道。

“很多人预测，若大选结果让共和党和特朗普掌权，市场会剧烈波动，但到目前为止这种预测并未变成现实。”

外界认为，布拉德在美联储决策官员中属支持加息的一方。

不过他也强调，如果美国经济改善，利率会上升，但全球低利率时代不太可能戛然而止。

“目前仍采取低利率政策，预计不会出现转向并回归中性，”他说道。

当被问及如果特朗普的政策开始让市场不稳并可能削弱对经济的信心，美联储将如何应对，布拉德回答说：“我们必须竭尽所能来应对。”

“如果有政治演员在制造不确定性，我们将需要作出应对，”他并强调称，这种情况并非他的“基本预期”。(完)