资生堂将向欧莱雅出售旗下两款护肤品牌

调查：欧洲基金经理谨慎看待美国股票 青睐新兴市场资产
路透伦敦4月28日 - 因对美国税改计划心存疑虑，而且股市大涨后估值昂贵，欧洲基金经理4月对北美股票态度谨慎，而选举日程繁忙亦降低欧元区资产的魅力。
路透东京2月20日 -日本资生堂(4911.T)周四表示已经签署协议，将把旗下思妍丽(Decleor)和凯伊黛(Carita)两个护肤品牌售予法国欧莱雅(OREP.PA)，价格约为2.3亿欧元(3.163亿美元)。
两家公司自10月以来一直在进行排他性谈判。(完)
(编译 徐文焰；审校 石冠兰)
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路透伦敦4月28日 - 周五公布的路透调查显示，英国基金经理4月将股票持仓占比上调至英国退欧公投前的水准。一些投资者押注，保守党在6月8日选举中获胜，可能有助于英国与欧盟达成更有利的协议。
路透纽约4月30日 - 知情人士周日表示，二十一世纪福克斯正与黑石集团进行磋商，准备收购美国最大电视台运营商之一的Tribune Media Co 。