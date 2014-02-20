资生堂将向欧莱雅出售旗下两款护肤品牌

调查：英国基金经理上调股票持仓占比至退欧公投前水准

路透伦敦4月28日 - 周五公布的路透调查显示，英国基金经理4月将股票持仓占比上调至英国退欧公投前的水准。一些投资者押注，保守党在6月8日选举中获胜，可能有助于英国与欧盟达成更有利的协议。