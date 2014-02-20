版本:
中国
国际财经 | 2014年 2月 20日 星期四 12:04 BJT

资生堂将向欧莱雅出售旗下两款护肤品牌

路透东京2月20日 -日本资生堂(4911.T)周四表示已经签署协议，将把旗下思妍丽(Decleor)和凯伊黛(Carita)两个护肤品牌售予法国欧莱雅(OREP.PA)，价格约为2.3亿欧元(3.163亿美元)。

两家公司自10月以来一直在进行排他性谈判。(完)

(编译 徐文焰；审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐